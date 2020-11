Covid: in Giappone mascherine con oro e diamanti (Di giovedì 26 novembre 2020) Covid, in Giappone arrivano le mascherine da 1 milione di yen con oro e diamanti: sono realizzate da Mask.com della Cox Co. Presentate in Giappone le prime maschere con diamanti e perle dal valore di 1 milione di yen, prodotte da Mask.com della Cox Co., controllata del colosso della distribuzione Aeon Co., con l’obiettivo di stimolare i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 26 novembre 2020), inarrivano leda 1 milione di yen con oro e: sono realizzate da Mask.com della Cox Co. Presentate inle prime maschere cone perle dal valore di 1 milione di yen, prodotte da Mask.com della Cox Co., controllata del colosso della distribuzione Aeon Co., con l’obiettivo di stimolare i… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Dire : Sono state presentate in #Giappone le prime #mascherine anti-Covid con diamanti e perle dal valore di 1 milione di… - Debris65 : Il Giappone al tempo del Covid 19 #flickr - PMO_W : @CecchiniMc @ItalianPolitics @vonderleyen La decisione è palesemente di natura politica, perché evidentemente le st… - CryAntonino : Il #Giappone darà il #vaccinoCovid COVID-19 gratuitamente ai cittadini: conclusi contratti per le dosi, ma esperti… - CryAntonino : RT @emergency_live: Il #Giappone darà il #vaccino COVID-19 gratuitamente ai cittadini: conclusi contratti per le dosi, ma esperti frenano h… -