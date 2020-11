Covid e Natale, oggi si decide su cenoni e sci. I governatori: per licei lezioni a distanza fino a gennaio (Di giovedì 26 novembre 2020) Vertice del governo con i capigruppo e le Regioni: attesa per le decisioni su negozi, centri commerciali, spostamento tra regioni e coprifuoco. Il Dpcm in vigore il 4 dicembre. Speranza chiede il divieto di spostamenti anche tra zone gialle Leggi su corriere (Di giovedì 26 novembre 2020) Vertice del governo con i capigruppo e le Regioni: attesa per le decisioni su negozi, centri commerciali, spostamento tra regioni e coprifuoco. Il Dpcm in vigore il 4 dicembre. Speranza chiede il divieto di spostamenti anche tra zone gialle

ladyonorato : In UK la Suprema Corte giudica TOTALITARIO il controllo del governo sul Natale in nome del Covid ... almeno c’è anc… - LegaSalvini : CON IMPIANTI SCIISTICI CHIUSI A RISCHIO IL 70% DELLA STAGIONE - La7tv : #ottoemezzo Lo scrittore Antonio Scurati invita tutti a riflettere sui tanti decessi #Covid: 'I morti di oggi urlan… - FarnedaRui : RT @La_manina__: Salvini: io spero che sia il Natale dei bambini, non il Natale via Skype o via Zoom. Per poter rivedere i nipoti e i cugin… - Verdoux11 : Il #pd, signore e signori. #natale #covid #coprifuoco #dpcm -