Coronavirus, la Germania detta la linea alla Ue: niente sci sino al 10 gennaio (Di giovedì 26 novembre 2020) Un tema esplosivo prima delle vacanze di Natale. La Germania chiederà all'Unione Europea di vietare le piste da sci fino al 10 gennaio, nonostante l'opposizione dell'Austria e la rabbia delle località sciistiche. Dopo più di sette ore di discussioni, Angela Merkel e i 16 stati regionali hanno deciso di rivolgersi all'Europa, di cui la Germania detiene la presidenza del Consiglio fino alla fine dell'anno. Il divieto delle gite sugli sci fa parte delle misure di restrizione annunciate o estese nei confronti del Covid-19, inclusa la chiusura di ristoranti, bar o luoghi culturali e club sportivi fino all'inizio di gennaio."Dobbiamo ancora fare sforzi (...) il numero di contagi giornalieri è ancora troppo alto", ha spiegato la Cancelliera durante una conferenza stampa. Mercoledì il tasso di contagio in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020) Un tema esplosivo prima delle vacanze di Natale. Lachiederà all'Unione Europea di vietare le piste da sci fino al 10, nonostante l'opposizione dell'Austria e la rabbia delle località sciistiche. Dopo più di sette ore di discussioni, Angela Merkel e i 16 stati regionali hanno deciso di rivolgersi all'Europa, di cui ladetiene la presidenza del Consiglio finofine dell'anno. Il divieto delle gite sugli sci fa parte delle misure di restrizione annunciate o estese nei confronti del Covid-19, inclusa la chiusura di ristoranti, bar o luoghi culturali e club sportivi fino all'inizio di."Dobbiamo ancora fare sforzi (...) il numero di contagi giornalieri è ancora troppo alto", ha spiegato la Cancelliera durante una conferenza stampa. Mercoledì il tasso di contagio in ...

