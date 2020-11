Coronavirus in Italia, ci sarà la settimana bianca? La decisione spetta a Bruxelles, ecco le ipotesi (Di giovedì 26 novembre 2020) La settimana bianca nell’emergenza Coronavirus: si potrà sciare quest’anno? Una delle domande più cercate sul web troverà la risposta nella decisione di Bruxelles. In Svizzera le piste sono già aperte e Italia e Germania sembrano non parlare d’altro, data la stagione invernale ormai alle porte. Leggi anche: Zaia “Se le piste di sci resteranno chiuse sia così in tutta Europa” La questione sci è diventata un vero e proprio affare europeo, si cerca infatti una risposta che determini l’apertura o la chiusura su tutta l’Unione. La riposta si cerca in Ursula von Der Leyen, anche se il Presidente Giuseppe Conte, avrebbe già espresso la volontà di tenere gli impianti sciistici chiusi in Italia per evitare di “ripetere l’errore di Ferragosto”. La situazione europea La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) Lanell’emergenza: si potrà sciare quest’anno? Una delle domande più cercate sul web troverà la risposta nelladi. In Svizzera le piste sono già aperte ee Germania sembrano non parlare d’altro, data la stagione invernale ormai alle porte. Leggi anche: Zaia “Se le piste di sci resteranno chiuse sia così in tutta Europa” La questione sci è diventata un vero e proprio affare europeo, si cerca infatti una risposta che determini l’apertura o la chiusura su tutta l’Unione. La riposta si cerca in Ursula von Der Leyen, anche se il Presidente Giuseppe Conte, avrebbe già espresso la volontà di tenere gli impianti sciistici chiusi inper evitare di “ripetere l’errore di Ferragosto”. La situazione europea La ...

lorepregliasco : In Italia abbiamo quasi 85 morti COVID per 100mila abitanti, uno dei tassi di mortalità più alti del mondo, superio… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - RaiNews : Sono 8 le vittime del Covid in Italia registrati nella fascia 0-19 anni dall'inizio della pandemia - PiramideRossa : RT @Lanf040264: L'attacco del ricercatore italiano Giacomo Gorini di Oxford al #SanRaffaele: 'Dovevate smentire chi diceva che il #virus er… - zazoomblog : Casi Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 26 Novembre - #Coronavirus #Italia: #aggiornati -

Milano, 26 novembre 2020 - E' sempre la provincia di Milano la zona più colpita dalla seconda ondata di Covid-19. Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardia ieri, quasi la met ...

Malpensa, decolla il primo volo covid free internazionale

È decollato oggi alle 13:45 dall’aeroporto di Milano Malpensa il primo volo covid free internazionale con destinazione Nanchino. Il collegamento diretto è operato da Neos, ...

