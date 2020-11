Coronavirus, epidemiologo Nicolucci: "Per 4 mln diabetici rischi raddoppiano" (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "La mortalità da Covid-19 fra i diabetici è doppia, così come è doppio il rischio di contrarre il virus nelle forme più gravi, perché le persone con tale patologia, in particolare gli anziani, hanno altre complicanze e condizioni che aggravano lo stato di fragilità. Durante il primo periodo di chiusura totale, per questi pazienti le prestazioni specialistiche e con il proprio medico curante sono state ridotte drasticamente per evitare loro il rischio di contrarre il virus. Risultato? I pazienti hanno abbassato la guardia, mangiato in eccesso e ridotto l'attività motoria. Ma la malattia non va in lockdown, anzi. Il diabete è un fattore di rischio e se il diabete è mal controllato la patologia si aggrava e il rischio è ancora più alto di contrarre il virus nelle forme ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "La mortalità da Covid-19 fra iè doppia, così come è doppio ilo di contrarre il virus nelle forme più gravi, perché le persone con tale patologia, in particolare gli anziani, hanno altre complicanze e condizioni che aggravano lo stato di fragilità. Durante il primo periodo di chiusura totale, per questi pazienti le prestazioni specialistiche e con il proprio medico curante sono state ridotte drasticamente per evitare loro ilo di contrarre il virus. Risultato? I pazienti hanno abbassato la guardia, mangiato in eccesso e ridotto l'attività motoria. Ma la malattia non va in lockdown, anzi. Il diabete è un fattore dio e se il diabete è mal controllato la patologia si aggrava e ilo è ancora più alto di contrarre il virus nelle forme ...

