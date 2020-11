Carraro omaggia Maradona e ricorda | “Inspiegabile lo scudetto perso contro il Milan”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il calcio piange il suo numero 10 più appariscente. Diego Armandoè scomparso ieri in Argentina per un arresto cardiaco. Il Pibe de oro è stato un simbolo per il paese sudamericano, ma anche per Napoli e per la Serie A che ha vissuto domeniche memorabili con lui in campo.INSPIEGABILEL'ex presidente di FIGC e CONI Francohatoa Radio Kiss Kiss: "Diego aveva una genialità infinita, come gli artisti che hanno fatto la storia del nostro mondo. Nella vita purtroppo è incappato in errori clamorosi. Ho visto giocare Di Stefano, Pelè ed i più grandi calciatori della storia, ma come Diego non c'è mai stato nessuno. In campo, Diego condizionava tutti, dai compagni agli avversari e forse anche l'arbitro. Il gol di mano all'Inghilterra ne è una testimonianza". Poitorna al ...