Black Friday, le migliori offerte per i giochi da tavolo (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche quest’anno la febbre del Black Friday non risparmia gli appassionati dei giochi da tavolo. Sono tante le offerte a prezzi scontati che permettono di ampliare la propria collezione di board game, per intavolarla con la famiglia o nell’attesa di poterla sfoggiare con gli amici, a lockdown concluso. Ecco gli sconti più ghiotti e i titoli da non perdere di questo 2020. Allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre, il sito specializzato DalTenda dà il via a uno sconto del 20% su tutto il catalogo, che sale al 22% per i prodotti danneggiati e al 30% per i giochi inclusi nella sezione “fineserie”, che includono più di 380 fra titoli, accessori, espansioni e booster. Sono poi previsti degli sconti potenziati, compresi tra il 22% e il 25%, su alcune etichette come ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche quest’anno la febbre delnon risparmia gli appassionati deida. Sono tante lea prezzi scontati che permettono di ampliare la propria collezione di board game, per intavolarla con la famiglia o nell’attesa di poterla sfoggiare con gli amici, a lockdown concluso. Ecco gli sconti più ghiotti e i titoli da non perdere di questo 2020. Allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre, il sito specializzato DalTenda dà il via a uno sconto del 20% su tutto il catalogo, che sale al 22% per i prodotti danneggiati e al 30% per iinclusi nella sezione “fineserie”, che includono più di 380 fra titoli, accessori, espansioni e booster. Sono poi previsti degli sconti potenziati, compresi tra il 22% e il 25%, su alcune etichette come ...

matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - HDMgroup2 : BEEM PER L’UFFICIO! Avvisi e monitoraggio su: qualità dell'aria, radiazioni Wi-Fi e livello di ossigeno. Due azion… - _nevertogether_ : settimana del black friday e sconti sui libri nemmeno l'ombra - ciakmag : #BlackFriday, tre mesi di cinema e serie in offerta con #NowTV ?? -