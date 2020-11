Balenottera azzurra torna a sorpresa in Antartide. Ma incombe grave minaccia (Di giovedì 26 novembre 2020) Il timore era che fossero quasi estinte, invece ecco la bella sorpresa! Le balenottere azzurre nuotano di nuovo nelle acque nell’arcipelago britannico dell’Atlantico meridionale, ben noto ai balenieri che ne facevano una strage costante fino a 50 anni fa. Si rivedono le balenottere azzurre vicino alla Georgia del SudIl tratto di mare dell’arcipelago della Georgia del Sud era affollatissimo di balenottere azzurre prima che diventassero centro della caccia industriale tra il 1904 e il 1971, periodo in cui ne furono uccise oltre 42 mila. Il crollo della caccia alle balene è avvenuto negli anni ’60. Il numero dei grandi cetacei diminuì così tanto che le balene erano praticamente scomparse. Tra il 1998 e il 2018 le cronache hanno registrato un solo avvistamento. Adesso sembra che la specie si stia riprendendo i suoi spazi. I ricercatori sono rimasti piacevolmente ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Il timore era che fossero quasi estinte, invece ecco la bella! Le balenottere azzurre nuotano di nuovo nelle acque nell’arcipelago britannico dell’Atlantico meridionale, ben noto ai balenieri che ne facevano una strage costante fino a 50 anni fa. Si rivedono le balenottere azzurre vicino alla Georgia del SudIl tratto di mare dell’arcipelago della Georgia del Sud era affollatissimo di balenottere azzurre prima che diventassero centro della caccia industriale tra il 1904 e il 1971, periodo in cui ne furono uccise oltre 42 mila. Il crollo della caccia alle balene è avvenuto negli anni ’60. Il numero dei grandi cetacei diminuì così tanto che le balene erano praticamente scomparse. Tra il 1998 e il 2018 le cronache hanno registrato un solo avvistamento. Adesso sembra che la specie si stia riprendendo i suoi spazi. I ricercatori sono rimasti piacevolmente ...

