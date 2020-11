Strianese | “Eliminare la violenza contro le donne una battaglia culturale prioritaria”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSono 91 leuccise nei primi dieci mesi del 2020, sostanzialmente una ogni tre giorni. Sono i dati del VII Rapporto Eures sul femminicidio in Italia. Rispetto al 2019 sembra ci sia un miglioramento visto che lo scorso anno erano 99 le vittime. Ma in realtà sono significativamente diminuite soltanto le vittime femminili della criminalità comune (da 14 a 3 nel periodo gennaio-ottobre 2020). “È assurdo notare come il Covid-19 abbia ucciso con modalità diverse – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele– infatti, purtroppo, il lockdown ha inciso sullafamiliare perché la convivenza forzata è diventata un ‘acceleratore’ del femminicidio. Nel trimestre del DPCM ‘Chiudi Italia’, cioè tra marzo e giugno, ben 21 delle 26 vittime di femminicidio in famiglia convivevano con il ...