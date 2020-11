Roma, Fonseca: «Tanti infortuni, sono preoccupato. Ma niente scuse» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Cluj Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Cluj. Roma FAVORITA – «Questo tipo di questione non è importante, conta solo il campo. Domani sarà una gara difficile, il Cluj in casa è molto forte. Loro vogliono dimostrare che sono una squadra più forte dell’andata. sono sicuro che sarà una partita totalmente diversa e sarà molto difficile per noi». SPINAZZOLA – «Domani giocherà Calafiori. Spinazzola sta giocando sempre molto bene, ma in questo momento è importante anche gestire i giocatori che hanno giocato di più. Domani ci sarà un giovane e abbiamo totale fiducia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Cluj Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Cluj.FAVORITA – «Questo tipo di questione non è importante, conta solo il campo. Domani sarà una gara difficile, il Cluj in casa è molto forte. Loro vogliono dimostrare cheuna squadra più forte dell’andata.sicuro che sarà una partita totalmente diversa e sarà molto difficile per noi». SPINAZZOLA – «Domani giocherà Calafiori. Spinazzola sta giocando sempre molto bene, ma in questo momento è importante anche gestire i giocatori che hanno giocato di più. Domani ci sarà un giovane e abbiamo totale fiducia ...

11contro11 : #Cluj-#Roma, Fonseca: «Loro sono pericolosi in casa» #EuropaLeague #11contro11 - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: #Fonseca in conferenza stampa: “Modulo? Vorrei cambiare il meno possibile. Ottimista sul recupero di Ibanez, Mancini e… - corgiallorosso : #Fonseca in conferenza stampa: “Modulo? Vorrei cambiare il meno possibile. Ottimista sul recupero di Ibanez, Mancin… - sportli26181512 : Fonseca: 'Tristi per Maradona, è il nostro idolo. Cluj? Non vogliamo alibi': Le parole in conferenza stampa del tec… - romanewseu : #Fonseca: “#Maradona? Oggi è un giorno triste. La difesa a 4 è una possibilità. #Calafiori titolare, qualche minuto… -