Palermo, tragedia a scuola: Marta muore a 10 anni davanti agli amichetti tragedia alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo a Palermo dove è morta una bimba di 10 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Marta Episcopo – questo il suo nome – è caduta durante la lezione di educazione fisica, battendo violentemente la testa a terra.

