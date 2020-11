One Day at a Time cancellata (di nuovo), continua la maledizione di una delle migliori sitcom degli ultimi anni (Di mercoledì 25 novembre 2020) È succsso ancora: One Day at a Time – Giorno per Giorno il titolo italiano – è stata cancellata. Il remake dell’omonima sitcom anni ’70 era stato salvato in extremis poco più di un anno fa dopo la cancellazione da parte di Netflix, ma ora è Pop TV a staccare la spina dopo una sola stagione. Secondo una fonte citata da Variety, Sony Pictures Television sarebbe già all’opera per mettere in vendita la serie sviluppata da Gloria Calderón Kellett e Mike Royce. La notizia non sembra comunque aver colto di sorpresa le testate statunitensi, già a conoscenza dei tagli alle produzioni di Pop TV e della casa madre Viacom. One Day at a Time e Schitt’s Creek erano state infatti le uniche serie tv risparmiate da una prima scrematura. Anche la showrunner e il cast sembrano aver reagito in modo diverso rispetto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) È succsso ancora: One Day at a– Giorno per Giorno il titolo italiano – è stata. Il remake dell’omonima’70 era stato salvato in extremis poco più di un anno fa dopo la cancellazione da parte di Netflix, ma ora è Pop TV a staccare la spina dopo una sola stagione. Secondo una fonte citata da Variety, Sony Pictures Television sarebbe già all’opera per mettere in vendita la serie sviluppata da Gloria Calderón Kellett e Mike Royce. La notizia non sembra comunque aver colto di sorpresa le testate statunitensi, già a conoscenza dei tagli alle produzioni di Pop TV e della casa madre Viacom. One Day at ae Schitt’s Creek erano state infatti le uniche serie tv risparmiate da una prima scrematura. Anche la showrunner e il cast sembrano aver reagito in modo diverso rispetto ...

