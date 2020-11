Nina Moric, doppia bomba su Fabrizio Corona: “È sposato e sta con lei, la vip” (Di mercoledì 25 novembre 2020) In queste ultime settimane Fabrizio Corona è tornato in tv per promuovere il suo nuovo libro e di recente ha partecipato anche come ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi è intervenuto anche nell’ultima puntata andata in onda con dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef che hanno scatenato un putiferio. Nello stesso momento si è fatta sentire Nina Moric che, senza entrare troppo nel dettaglio della questione, da Instagram ha lanciato un paio di stoccate all’ex e padre di suo figlio Carlos: “Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l’Italia”, ha detto la modella mentre si riprendeva sul divano con accanto il suo nuovo fidanzato, Marco, 22 anni. (Continua dopo la foto) Tra Fabrizio Corona ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) In queste ultime settimaneè tornato in tv per promuovere il suo nuovo libro e di recente ha partecipato anche come ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi è intervenuto anche nell’ultima puntata andata in onda con dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef che hanno scatenato un putiferio. Nello stesso momento si è fatta sentireche, senza entrare troppo nel dettaglio della questione, da Instagram ha lanciato un paio di stoccate all’ex e padre di suo figlio Carlos: “Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l’Italia”, ha detto la modella mentre si riprendeva sul divano con accanto il suo nuovo fidanzato, Marco, 22 anni. (Continua dopo la foto) Tra...

