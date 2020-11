MotoGP | mercato 2021 | tutti i nuovi ingaggi già ufficiali E in Moto2 e Moto3…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Motomondiale 2020 è andato in archivio domenica scorsa in quel di Portimao, perciò è già arrivato il momento di proiettarci verso la prossima stagione. Insono già statizzati 21 piloti sui 22 che prenderanno parte al Mondiale, mentre per l’ultimo tassello sarà necessario aspettare probabilmente fino ai test invernali che precedono il via del campionato. L’incognita è legata al futuro compagno di squadra di Aleix Espargarò in Aprilia, in seguito alla squalifica di quattro anni inflitta ad Andrea Iannone. La casa di Noale dovrà scegliere presumibilmente uno tra Lorenzo Savadori (iscritto alla entry list provvisoria) e Bradley Smith, ma non è esclusa una possibile mossa a sorpresa. L’anno prossimo ci saranno diverse novità in griglia: Jack Miller e Francesco Bagnaia sono stati promossi nel team ufficiale della ...