Michelle Hunziker racconta la paura per Gerry Scotti: "Lui mi diceva di non preoccuparmi, io stavo peggio" (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Michelle Hunziker è stata ospite della diretta Facebook con Il Fatto Quotidiano, in una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. La conduttrice ha detto che tornerà in primavera, a marzo, al timone di "Striscia la notizia" per il 17esimo anno. Al suo fianco ci sarà l'amico e collega Gerry Scotti, che è appena guarito dal Covid-19. "Ero in contatto con lui lui in continuazione – ha rivelato Michelle -, gli chiedevo come stava ma lui è un uomo tutto d'un pezzo e non voleva farmi preoccupare. Io lo conosco: più cercava di non farmi preoccupare, peggio stavo. Nell'intervista che ha rilasciato quando è guarito (a Il Corriere della Sera, ndr) ha raccontato quello che ha vissuto e ci ha fatto capire molte cose: nessuno è esente da questo dannato virus".

