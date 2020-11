Le decisioni sul prossimo Natale | ovvero come fai sbagli

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “fai” è un proverbio anticoil mondo. Non escludo che lo abbia pensato anche l’imperatore Valente il 9 agosto 378, quando vide le schiere dei goti nella piana di Adrianopoli: se attacco ora,o; se attendo l’arrivo dell’imperatore d’occidente Graziano,o comunque. E fu una disfatta. E mi pare che sia esattamente la medesima sensazione che stanno provando negli uffici ministeriali in queste ora, scrivendo il DPCM sul. Alcuni sostengono la linea dura. Tutto chiuso: niente visite alle famiglie, no ai centri commerciali, no agli spostamenti fra regioni, alberghi e piste da sci chiuse. Con un coprifuoco che vieta anche la messa di mezzanotte. Sanno che sarebbe una scelta prudente, ma sono anche consapevoli che i danni economici e ...