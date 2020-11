La violenza sulle donne è un altro virus da combattere

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sullacontro lesono stati già scritti fiumi di parole, spesso tutte uguali. La cronaca ci martella quotidianamente con storie di abusi psico-fisici e femminicidi, nonostante il focus quasi totalizzante sulla pandemia. Un lessico mediatico che, troppo spesso, si fa retorica. Ci siamo ormai assuefatti a questosecolare che dovremmo invece, alla stregua della pandemia in corso. Oggi è la “Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le” ed è quasi scontato ci si indigni sui giornali e sui social network. Il problema sono gli altri 364 giorni. La soluzione passa per un cambiamento culturale, capace di eliminare definitivamente qualunque forma di maschilismo e discriminazione. E questo, deve partire da noi uomini, non solo in ...