La Russa interrompe i lavori del Senato: “Non so se è opportuno ma devo annunciare la morte di Maradona” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Non se sia opportuno ma comunque lo faccio. devo purtroppo annunciare che è scomparso Maradona, lo sportivo, il calciatore che credo in Italia abbia molto influito sulla passione per questo sport. Alla famiglia e ai tifosi che lo hanno amato le mie condoglianze”. Così Ignazio la Russa presidente di turno del Senato, interrompe i lavori del Senato annunciando all’Aula di Palazzo Madama – dove erano in corso delle dichiarazioni di voto sul ddl relativo alle statistiche sulle violenze di genere – la morte di Maradona. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020)se siama comunque lo faccio.purtroppoche è scomparso Maradona, lo sportivo, il calciatore che credo in Italia abbia molto influito sulla passione per questo sport. Alla famiglia e ai tifosi che lo hanno amato le mie condoglianze”. Così Ignazio lapresidente di turno deldelannunciando all’Aula di Palazzo Madama – dove erano in corso delle dichiarazioni di voto sul ddl relativo alle statistiche sulle violenze di genere – ladi Maradona. L'articolo ilNapolista.

Il presidente di turno ha bloccato le dichiarazioni di voto a Palazzo Madama per dare la notizia di Maradona ai senatori in aula ...

