In libreria Calma&Karma di Gioele Urso: “Il noir è un modo per far luce su quel che vogliamo ignorare” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Torino, ai bordi di corso Moncalieri, sulle sponde del fiume Po all’altezza del Giardino Ginzburg, viene trovato il corpo senza vita di una giovane donna di colore. Della vittima non si conosce il nome e neppure dove viva. È una delle tante persone invisibili che si aggirano silenziose tra i rispettabili torinesi. Così inizia Calma&Karma, il nuovo romanzo scritto da Gioele Urso ed edito da Golem Edizioni distribuito in libreria dal 19 di novembre. “Utilizzo il noir per raccontare una certa Torino”, ci spiega l’autore, “In questo libro si parla di sfruttamento della prostituzione e giochi di potere. Nel libro precedente, ‘Le colpe del nero’, il protagonista era l’ex CIE di corso Brunelleschi. La narrativa per me è un modo per fare luce sulle situazioni che giorno dopo giorno ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Torino, ai bordi di corso Moncalieri, sulle sponde del fiume Po all’altezza del Giardino Ginzburg, viene trovato il corpo senza vita di una giovane donna di colore. Della vittima non si conosce il nome e neppure dove viva. È una delle tante persone invisibili che si aggirano silenziose tra i rispettabili torinesi. Così inizia Calma&Karma, il nuovo romanzo scritto daed edito da Golem Edizioni distribuito indal 19 di novembre. “Utilizzo ilper raccontare una certa Torino”, ci spiega l’autore, “In questo libro si parla di sfruttamento della prostituzione e giochi di potere. Nel libro precedente, ‘Le colpe del nero’, il protagonista era l’ex CIE di corso Brunelleschi. La narrativa per me è unper faresulle situazioni che giorno dopo giorno ...

nuovasocieta : In libreria Calma&Karma di Gioele Urso: “Il noir è un modo per far luce su quel che vogliamo ignorare” - hukassa__ : -Così,mentre spiegavo alcune cose in uno stato lievemente alterato (lol),mi cade un libro in testa. Sì,un libro. Sì… -

Ultime Notizie dalla rete : libreria Calma&Karma Le migliori uscite in libreria dal 12 al 22 novembre 2020 La Platea Se condannassimo la violenza sulle donne non solo il 25 novembre…

'Calma&Karma', il nuovo romanzo scritto da Gioele Urso ed edito da Golem Edizioni ed in libreria dal 19 di novembre ...

XY, Sandro Veronesi:

Il due volte Premio Strega torna in libreria con XY (La Nave di Teseo), romanzo già uscito 10 anni fa, ma che per il tema trattato è di assoluta attualità ...

'Calma&Karma', il nuovo romanzo scritto da Gioele Urso ed edito da Golem Edizioni ed in libreria dal 19 di novembre ...Il due volte Premio Strega torna in libreria con XY (La Nave di Teseo), romanzo già uscito 10 anni fa, ma che per il tema trattato è di assoluta attualità ...