Il figlio di Diego Armando Maradona in ospedale: ricoverato per Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il figlio del grande calciatore, venuto a mancare oggi, è stato ricoverato qualche giorno fa dopo essere risultato positivo al Coronavirus a inizi novembre L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildel grande calciatore, venuto a mancare oggi, è statoqualche giorno fa dopo essere risultato positivo al Coronavirus a inizi novembre L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ErPoeta4 : #PoesiaPerLaSera Er mondo der carcio oggi piagne ‘n figlio ‘N figlio che cor pallone ce sapeva proprio fa Me sa c… - Paolo_Puzzella : Nei sette anni trascorsi da Maradona a Napoli 515 bambini chiamati Diego in onore suo. Dodici papà si concessero il… - Roberto75916591 : @robertosaviano Ti dico ..mi ha chiamato mio figlio 15 anni io sto di pomeriggio..nn riusciva a parlare piangeva e… - mariamacina : RT @catirafaella: Oggi Napoli perde tutto un padre, un fratello, un figlio Non basteranno fiumi di lacrime a riportarti indietro ma per ogg… - Scemifreddi : Pensate a quante donne hanno chiamato il figlio Diego, amando Maradona! #Maradona #ElPibeDeOro -