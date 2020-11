Il Covid fa altri 722 morti ma l'indice di contagio scende all'11,24% (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dati in parte brutti con che danno altri buoni segnali: i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.853, sulla base di 230.007 tamponi, 722 i morti. Il totale dei decessi dall'... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dati in parte brutti con che dannobuoni segnali: i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.853, sulla base di 230.007 tamponi, 722 i. Il totale dei decessi dall'...

CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - lucianonobili : L’Atac della #Raggi batte ogni record di disastri. In 48 ore altri due #autobus in fiamme. Oggi a Via Aurelia il fu… - myrtamerlino : Improvvisamente (...) ci si è accorti che mancano i medici specializzati. Il solito problema di organizzazione. Si… - world_warriors1 : #WAL L’allevatore di #visoni INCOLPA GLI ANIMALISTI: È da tempo che gli animalisti cercano ogni pretesto per contes… - StampaVercelli : Covid, giornata nera nel Vercellese: otto morti e altri 69 contagi. Il bollettino di mercoledì 25 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri 21 decessi in provincia di Como La Provincia di Como Usa, Biden annuncerà squadra economica prossima settimana - team transizione

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà la prossima settimana il suo team economico e altri candidati chiave, ha riferito ai giornalisti il team di transizione.

Perché continuiamo ad ammalarci di raffreddore

A dispetto delle misure per contenere la pandemia di COVID-19, i comuni virus che causano il raffreddore e i disturbi parainfluenzali, pur trasmettendosi anch'essi per via aerea, stanno circolando anc ...

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà la prossima settimana il suo team economico e altri candidati chiave, ha riferito ai giornalisti il team di transizione.A dispetto delle misure per contenere la pandemia di COVID-19, i comuni virus che causano il raffreddore e i disturbi parainfluenzali, pur trasmettendosi anch'essi per via aerea, stanno circolando anc ...