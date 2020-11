Haaland Juventus, l’attaccante svela: “Fui vicino alla Juve. Vi spiego perchè rifiutai” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Haaland Juventus – Ad oggi si sta dimostrando uno dei più grandi attaccanti d’Europa. Basti pensare che in 12 partite di Champions ha segnato ben 16 reti. Erling Braut Haaland è uno dei grandi rimpianti di Paratici. Infatti il fenomeno norvegese è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus proprio l’anno scorso, prima di approdare al Borussia Dortmund. Lo confermano sia il padre che Haaland, come riportato da Tuttosport. Haaland Juventus, le parole dell’attaccante e del padre “E’ tutto vero – conferma il padre nelle parole riportate da Tuttosport –avrebbe potuto lasciare la Norvegia nel gennaio 2018 e trasferirsi a Torino, ma con mio figlio abbiamo deciso che in quella fase della carriera ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 novembre 2020)– Ad oggi si sta dimostrando uno dei più grandi attaccanti d’Europa. Basti pensare che in 12 partite di Champions ha segnato ben 16 reti. Erling Brautè uno dei grandi rimpianti di Paratici. Infatti il fenomeno norvegese è stato vicinissimo a vestire la maglia dellaproprio l’anno scorso, prima di approdare al Borussia Dortmund. Lo confermano sia il padre che, come riportato da Tuttosport., le parole dele del padre “E’ tutto vero – conferma il padre nelle parole riportate da Tuttosport –avrebbe potuto lasciare la Norvegia nel gennaio 2018 e trasferirsi a Torino, ma con mio figlio abbiamo deciso che in quella fase della carriera ...

