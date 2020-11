Guida Michelin 2021 | quest’anno le stelle sono tante e anche verdi

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Niente coro da stadio, niente applausi, niente trasferta con un abito lungo in valigia per la serata di gala. La prima novità del 2021 in casa Michelin è che la proclamazione delle nuove stelle tanto attesa l’abbiamo vista in streaming su internet, in pigiama. Per tutti gli altri, la grande news è l’arrivo della stella verde (che più che altro è un quadrifoglio), che “promuove gli chef che si sono assunti la responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità, ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green”.