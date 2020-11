Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Cosa dirò di te a Nathan Falco" (Di giovedì 26 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci potrebbe abbandonare presto la casa al Grande Fratello Vip 5 e Pierpaolo Pretelli le ha chiesto Cosa dirà al figlio Nathan Falco del loro rapporto. Cosa dirà Elisabetta Gregoraci a suo figlio Nathan Falco sul rapporto avuto con Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5? L'ex velino lo ha chiesto alla showgirl che gli ha risposto "gli racconterò che sei stato un amico speciale". Le ultime 48 ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sono state all'insegna dello psicodramma, dopo la decisione degli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020)potrebbe abbandonare presto la casa alVip 5 ele ha chiestodirà al figliodel loro rapporto.diràa suo figliosul rapporto avuto conall'interno della casa delVip 5? L'ex velino lo ha chiesto alla showgirl che gli ha risposto "gli racconterò che sei stato un amico speciale". Le ultime 48 ore all'interno della casa delVip 5 sono state all'insegna dello psicodramma, dopo la decisione degli ...

