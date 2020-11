Gli Amber tornano con il brano “Porta Genova” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gli Amber sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Porta Genova”: il brano anticipa l’uscita dell’album d’esordio “Hobby” Dopo l’uscita di ”Supreme” che segnava l’esordio della band di Vigevano, gli Amber tornano per restare. Fuori il nuovo singolo che anticipa ”Hobby”, l’album d’esordio. ”Porta Genova” (distribuito da Believe) racconta delle incertezze vissute nelle fasi di transizione, del senso di smarrimento tipico dei… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Glisulle piattaforme digitali con il nuovo singolo: ilanticipa l’uscita dell’album d’esordio “Hobby” Dopo l’uscita di ”Supreme” che segnava l’esordio della band di Vigevano, gliper restare. Fuori il nuovo singolo che anticipa ”Hobby”, l’album d’esordio. ”Porta(distribuito da Believe) racconta delle incertezze vissute nelle fasi di transizione, del senso di smarrimento tipico dei… L'articolo Corriere Nazionale.

wordsandmore1 : @ambertheband – Dopo l’uscita di #Supreme che segnava l’esordio della band di #Vigevano, gli #Amber tornano con il… - peschenoci : @huimangs io dei meteoriti 'grossi' ne ho fatti tipo metà ma perché ero in co-op con una mia amica e non ho voglia… - ccliteur : gli Amber Run sono una delle mie band preferite non toccatemeli -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Amber Qual è il patrimonio di Johnny Depp? L’attore ha perso così tanti soldi a causa di Amber Heard? Cinematographe.it - FilmIsNow Gli Amber tornano con il brano “Porta Genova”

Gli Amber sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Porta Genova”: il brano anticipa l’uscita dell’album d’esordio “Hobby” Dopo l’uscita di ”Supreme” che segnava l’esordio della band di ...

Gambero Rosso, “Casa Li Jalantuùmene” di Monte S. Angelo tra i migliori chef d’Italia

Foggia, 24/11/2020 – (themillennial) Il cibo non è più solo cibo. Solo una parte di quello che c’è nel piatto si mangia con la bocca perché per il resto coinvolgiamo tutti gli altri nostri sensi. Per ...

Gli Amber sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Porta Genova”: il brano anticipa l’uscita dell’album d’esordio “Hobby” Dopo l’uscita di ”Supreme” che segnava l’esordio della band di ...Foggia, 24/11/2020 – (themillennial) Il cibo non è più solo cibo. Solo una parte di quello che c’è nel piatto si mangia con la bocca perché per il resto coinvolgiamo tutti gli altri nostri sensi. Per ...