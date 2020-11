Francia, Macron prepara il piano per uscire dal secondo lockdown (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron è pronto a varare il piano per portare la Francia fuori dal secondo lockdown Emmanuel Macron vuole portare la Francia nell’era post-lockdown. Il Presidente della Repubblica francese è impegnato infatti nella preparazione di un piano diviso in tre fasi che si pone come obiettivo quello di ritorno alla normalità, di riapertura dopo le pesanti misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19. “La seconda ondata è passata” ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo, nonostante il Paese abbia toccato quota 50mila morti dalla data di inizio della pandemia. Le tre tappe del piano di Macron che hanno lo scopo di portare la ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Presidente della Repubblica Emmanuelè pronto a varare ilper portare lafuori dalEmmanuelvuole portare lanell’era post-. Il Presidente della Repubblica francese è impegnato infatti nellazione di undiviso in tre fasi che si pone come obiettivo quello di ritorno alla normalità, di riapertura dopo le pesanti misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19. “La seconda ondata è passata” ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo, nonostante il Paese abbia toccato quota 50mila morti dalla data di inizio della pandemia. Le tre tappe deldiche hanno lo scopo di portare la ...

