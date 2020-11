Francesco Oppini discute con gli autori e piange in bagno: “Non so che fare” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Francesco Oppini discute con gli autori e si chiude in bagno: “Non so che fare”. Oggi il concorrente del GF Vip ha avuto una crisi di pianto per la notizia del prolungamento Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@Francesco Oppini 82) Francesco Oppini questa mattina ha avuto un nuovo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020)con glie si chiude inso che. Oggi il concorrente del GF Vip ha avuto una crisi di pianto per la notizia del prolungamento Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMaria(@82)questa mattina ha avuto un nuovo L'articolo proviene da YesLife.it.

parliamoditom : RT @dybalaxj: ?insultare?Francesco?Oppini?continuamente?solo? perché ?sta?male?non?vi?rende?migliori?anzi?siete?imbarazzanti?curatevi?la?ca… - The_Crazy_Aly : RT @RickyGol22: Francesco:«?? Io ?? ti ?? chiamo?? sempre ?? Rosalinda, ?? mentre ?? qualcun ?? altro ?? ti ?? chiama ?? Adua, ?? non ?? so ?? se ?? hai… - santanaslam : Francesco Oppini: Alla luce degli ultimi avvenimenti mi sono ricreduta sulla sua lealtà tuttavia lo trovo estremame… - INTERINMYHEART1 : Salviamo francesco oppini #gfvip - elisabe89376579 : RT @induealottare: tommaso a Stefania: io resto, lotto tommaso e maria teresa: io e te non ci molliamo tommaso con Francesco: io non ci rie… -