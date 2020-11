(Di mercoledì 25 novembre 2020) LaUno ha già incoronato il suo campione con l’ennesimo trrionfo di Lewis Hamilton, arrivato a quota sette titoloi Mondiali al pari di Michael Schumacher, che aveva già superato per numero diPremi vinti. La stagione non è però ancora conclusa: in questo weekend va infatti in scena il terz’ultimo appuntamento: da domani, L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Formula Uno, Gran Premio del Bahrain: dove vedere la ga in Tv e streaming: La Formula Un… - sportface2016 : #Formula1, Tapiro d'Oro per il pilota #Ferrari Charles #Leclerc #F1 - sportli26181512 : Formula 1, tutto quello che c'è da sapere sul GP del Bahrain a Sakhir: La F1 questa settimana riparte a Sakhir: in… - Robs_Frau : RT @Robs_Frau: @Comune_Cagliari BASTA! Quanti ancora ne devono morire? Viale Poetto è ormai diventata una pista di Formula Uno, ci vogliono… - SIMONARUBIOLO1 : HERBALIFE FORMULA 1- FORMULA 3- HERBALIFE BARRETTE -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Uno

La stagione 2020 di Formula 1 sta per terminare, o meglio sarà caratterizzata in quest’ultimissima fase da un tris di ulteriori eventi consecutivi tutti da svolgersi in Medio Oriente. La stagione dell ...Key spiega come il suo team si sta preparando per le stagioni future e cosa aspettarsi per il grande cambio regolamentare del F1 2022 ...