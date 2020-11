Detto Fatto sospeso dalla RAI dopo il tutorial sulla spesa sexy (Di giovedì 26 novembre 2020) Detto Fatto è stato sospeso dalla RAI dopo l'imbarazzante tutorial sulla spesa, nonostante le pubbliche scuse della conduttrice Bianca Guaccero. Detto Fatto è stato sospeso dalla RAI dopo il tutorial sulla spesa sexy: la notizia è stata diffusa dalle Agenzie che spiegano che la trasmissione di Bianca Guaccero sarà sostituita, nei prossimi giorni, da una programmazione più adeguata al servizio pubblico. Le scuse di Bianca Guaccero e del direttore di Rai2, Ludovico di Meo, espresso da Fratelli d'Italia, non sono servite a fermare la bufera mediatica che si è abbattuta su Detto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020)è statoRAIl'imbarazzante, nonostante le pubbliche scuse della conduttrice Bianca Guaccero.è statoRAIil: la notizia è stata diffusa dalle Agenzie che spiegano che la trasmissione di Bianca Guaccero sarà sostituita, nei prossimi giorni, da una programmazione più adeguata al servizio pubblico. Le scuse di Bianca Guaccero e del direttore di Rai2, Ludovico di Meo, espresso da Fratelli d'Italia, non sono servite a fermare la bufera mediatica che si è abbattuta su...

