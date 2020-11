De Luca: “Maradona ha scoperto e interpretato l’anima di Napoli” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona con un post sui propri profili social. Unico, irripetibile genialità, il più grande di tutti, il più amato di tutti. Un grande uomo di calcio, un grande uomo di sport che prima del mondo intero, ha fatto innamorare Napoli perché di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne l’anima. Ha contribuito a riaccenderne l’orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona con un post sui propri profili social. Unico, irripetibile genialità, il più grande di tutti, il più amato di tutti. Un grande uomo di calcio, un grande uomo di sport che prima del mondo intero, ha fatto innamorare Napoli perché di slancio e senza ipocrisia ha saputo scoprirne e interpretarne. Ha contribuito a riaccenderne l’orgoglio, unendo generazioni che lo hanno saputo amare, capire e anche perdonare. L'articolo ilNapolista.

