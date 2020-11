Covid | Boccia | “Riaprire la montagna? Evitare che a febbraio ci siano i morti di oggi | sì ai ristori”

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “Far partire alcune attività con un mese di ritardo comporta sicuramente alcune perdite che saranno ristorate, ma non comporta la distruzione del comparto a cui siamo vicini. Ma dobbiamo dire con chiarezza che se apriamo senza limiti ci ritroveremo a febbraio con le stesse perdite avute ora a dicembre, con gli stessi numeri. Vorrebbe dire che siamo nella terza ondata ed è dovere di tutti noi evitarla”. Così Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, in question time alla Camera, rispondendo sulle riaperture delle attività in montagna durante le vacanze natalizie.