Corsport: la rabbia di Ronaldo per la prestazione della Juventus, non ha festeggiato il gol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Corriere dello sport dedica un articolo alla rabbia di Cristiano Ronaldo per la prestazione della Juventus di ieri sera che ha battuto solo nel finale il Ferencvaros per 2-1. Il Corsport sottolinea che dopo il gol del pareggio Ronaldo non ha esultato. “La rabbia di Ronaldo” questo è titolo: “Vuole di più dalla squadra, ieri si è sentito solo”. Scrive il Corsport: Ronaldo non ci sta. Lui, a perdere, non ci sta mai. Qualunque sia l’avversario, qualunque sia la competizione. Se in Champions, poi, nemmeno lontanamente lo può accarezzare l’idea di vivere una figuraccia con la sua squadra. Per oltre mezz’ora, la Juve proprio di figuraccia avrebbe dovuto parlare. A far paura, questa volta, è anche la sua ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Corriere dello sport dedica un articolo alladi Cristianoper ladi ieri sera che ha battuto solo nel finale il Ferencvaros per 2-1. Ilsottolinea che dopo il gol del pareggionon ha esultato. “Ladi” questo è titolo: “Vuole di più dalla squadra, ieri si è sentito solo”. Scrive ilnon ci sta. Lui, a perdere, non ci sta mai. Qualunque sia l’avversario, qualunque sia la competizione. Se in Champions, poi, nemmeno lontanamente lo può accarezzare l’idea di vivere una figuraccia con la sua squadra. Per oltre mezz’ora, la Juve proprio di figuraccia avrebbe dovuto parlare. A far paura, questa volta, è anche la sua ...

