Coronavirus, Speranza: "L'Rt scende a 1,18. Previsti numeri ancora più bassi" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Ministro della Salute è stato ospite del talk "la sanità futura tra innovazione e ricerca" coordinato da Rcs Academy e protagonista di un'intervista da parte del direttore del Corriere. L'intervista a Roberto Speranza Il direttore del quotidiano Il Corriere, Luciano Fontana, ha dedicato un'intervista all'attuale Ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di un talk "la sanità futura tra innovazione e ricerca", organizzato da Rcs Academy. L'intervento del Ministro ha vertuto sulla situazione pandemica italiana, dichiarando le condizioni alle quali, il nostro paese non può cedere: "Non possiamo permetterci una nuova ondata all'inizio del 2021. La mia linea è e resta quella della massima prudenza. Finché non avremo cure certe e un vaccino sicuro ed efficace, l'unica arma che abbiamo sono le restrizioni". Inoltre, Speranza ha ...

