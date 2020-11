Chi l’ha Visto, Federica Sciarelli e il presunto flirt con Cossiga: ci fu la cena… (Di mercoledì 25 novembre 2020) In passato la conduttrice di “Chi l’ha Visto?” Federica Sciarelli è stata al centro di un clamoroso gossip amoroso con l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga Solitamente siamo abituati a vederla in veste professionale, ma come tanti personaggi anche lei qualche volta è finita nel mirino delle “peggiori” rubriche di gossip. Federica Sciarelli ha sempre scisso la sua vita professionale da quella privata, cercando di non dare mai adito a voci sul suo conto. In passato però è stata al centro di un caso clamoroso. Un articolo pubblicato dal giornalista Antonello Piroso sul settimanale Panorama nel 1992, parlava esplicitamente di uno suo flirt con l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Un ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) In passato la conduttrice di “Chi?”è stata al centro di un clamoroso gossip amoroso con l’ex presidente della Repubblica FrancescoSolitamente siamo abituati a vederla in veste professionale, ma come tanti personaggi anche lei qualche volta è finita nel mirino delle “peggiori” rubriche di gossip.ha sempre scisso la sua vita professionale da quella privata, cercando di non dare mai adito a voci sul suo conto. In passato però è stata al centro di un caso clamoroso. Un articolo pubblicato dal giornalista Antonello Piroso sul settimanale Panorama nel 1992, parlava esplicitamente di uno suocon l’allora presidente della Repubblica Francesco. Un ...

