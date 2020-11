Carretta e Furia | “Primarie sospese | si lavora sul programma”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Questa sera la coalizione di centrosinistra si è ritrovata e si è registrata un’ampia convergenza sulla proposta del PD: le primarie restano sul tavolo come opzione condivisa, ma i termini previsti per il deposito delle candidature, della raccolta firme e per le primarie vengono sospesi e superati. L’andamento dell’epidemia covid19 non consente infatti di poter procedere in sicurezza alla raccolta firme necessaria per le candidature” affermano. “Non abbiamo però intenzione di perdere tempo e ci dedicheremo ad approfondire il lavoro già iniziato di redazione di un programma condiviso e di ascolto della città” proseguono i due segretari Dem. “La nostra coalizione, la nostra candidatura e la nostra proposta programmatica non vengono decise a Roma e hanno nel lavoro sul territorio e nella condivisione le loro radici” ...