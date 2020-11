Travaglio e gli sci-muniti

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo che Conte ieri ha spiegato che “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo e’ un conto ma tutto cio’ che ruota attorno alle vacanze sulla nave e’ incontrollabile e con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non e’ possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo” oggi Marcosul Fatto Quotidiano se la prende con i politici che hanno fatto una battaglia per la riapertura degl impianti sciistici: Un’allegra combriccola di buontemponi che si fan chiamare “governatori ” e “assessori” di alcune fra le Regioni peggio messe (le zone rosse Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Val d’Aos ta, l’arancione Friuli-Venezia Giulia e le gialle Veneto e Trentino), chiede di riaprire la stagione sciistica. Con 600-700 morti al giorno e molti ospedali ...