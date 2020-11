“Rasato e buttato in una cella gelida senza coperte né materasso” | tre giorni nel carcere di Tora | in Egitto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) “Mariam, saluta e abbraccia per me i ragazzi. Ti amo”. Il tempo di lanciarle un sorriso attraverso le sbarre del furgone, parcheggiato all’esterno dell’edificio che ospita la Procura del Cairo e il mezzo è sgommato via. Mariam è la moglie di Gasser Abdel Razek, direttore dell’Eipr, l’organizzazione del Cairo che si occupa della tutela dei diritti umani. Ieri mattina ha avuto appena il tempo di scorgerlo e ascoltare la frase urlata dal marito mentre il camion lo riportava nella prigione di, sezione Leman. Una scena straziante. Gasser Abdel Razek ha trascorso gli ultimi tredentro unad’isolamento del terribilealla periferia sud della capitale. Da quando le forze di sicurezza lo hanno prelevato da casa sua, venerdì scorso, di lui si erano praticamente perse le tracce. Ieri Abdel Razek, amico ...