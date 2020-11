Paolo Conticini e Todaro | pace in diretta tv | ma qualcosa non torna

(Di martedì 24 novembre 2020) A La Vita inAlberto Matano affronta con l'attore la polemica innescatasi nelle scorse ore tra lo stesso interprete e il danzatore siciliano: arriva il lieto fine, ma alcuni passaggi della vicenda non convincono L'articolo proviene da Gossip e Tv.

vitaindiretta : 'Io e @VeeraKinnunen abbiamo fatto un percorso meraviglioso' La versione di Paolo Conticini ora a #LaVitaInDiretta… - manu_lovemusic : Mi manca veder ballare Lina Sastri, Vittoria Schisano, Paolo Conticini, Rosalinda Celentano e Elisa Isoardi (non mi… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli fa una dedica a Paolo Conticini. E il fidanzato Lorenzo replica al post - infoitcultura : Paolo Conticini e Elisa Isoardi, segnali di pace: dolci parole sui social - FFretta : #BallandoConLeStelle mah che Isoardi rimproveri giuria e pubblico di non aver capito gli sforzi della coppia è scio… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Conticini

Ballando con le Stelle, il giorno dopo la finalissima si sprecano le polemiche ed è scontro tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro. Tutto è iniziato nel pri ...Raimondo Todaro è tornato sui social per il finale, per mettere fine a tutta la polemica innescata dopo Ballando con le Stelle ma lo fa solo per il momento perché sabato sarà ospite a Italia sì (foto) ...