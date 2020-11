Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente: l’annuncio del cantante su Instagram (Di martedì 24 novembre 2020) Ha destato non poca preoccupazione tra i fan l’annuncio su Instagram di Filippo Neviani, in arte Nek, che ritraeva il cantante su un letto d’ospedale. Mentre si trovava in campagna, Nek ha subito un incidente la cui dinamica non è meglio precisata – ma ragionevolmente di natura domestica – che lo ha costretto ad un’operazione d’urgenza alla mano. Il cantante, dopo qualche giorno di inattività sui social, ha deciso di rompere il silenzio e di scrivere un post su Instagram per rassicurare i fan, preoccupati dalla sua assenza. Ecco le sue parole: “Ciao a tutti!Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi ... Leggi su trendit (Di martedì 24 novembre 2020) Ha destato non poca preoccupazione tra i fansudi Filippo Neviani, in arte Nek, che ritraeva ilsu un letto d’. Mentre si trovava in campagna, Nek ha subito unla cui dinamica non è meglio precisata – ma ragionevolmente di natura domestica – che lo ha costretto ad un’operazione d’urgenza alla mano. Ilqualche giorno di inattività sui social, ha deciso di rompere il silenzio e di scrivere un post super rassicurare i fan, preoccupati dalla sua assenza. Ecco le sue parole: “Ciao a tutti!Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto unmentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi ...

gazzettamodena : Sassuolo. Nek si fa male in casa: ricoverato e operato - VanityFairIt : Il cantante, che da qualche giorno non pubblicava nulla sul proprio profilo Instagram, ha rotto il silenzio con una… - RADIOBRUNO1 : Nek: ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo #RadioBruno - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: “Ho avuto un incidente” come sta adesso - #ricoverato #ospedale: #avuto - radioarcade24 : RADIO ARCADE 24 - Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo - -