MotoGP 2020 Valentino Rossi, l’ultimo anno in blu del Dottore (Di martedì 24 novembre 2020) La scorsa domenica è andato in scena l’ultimo round della MotoGP 2020 e di Valentino Rossi all’interno del team ufficiale Yamaha, senza tralasciare l’addio tra Dovizioso e Ducati, quello definitivo alla carriera di pilota di Cal Crutchlow e quello di Tito Rabat. L’ex ducatista ha deciso di prendersi un anno sabbatico, mentre l’inglese rimarrà sempre nell’ambiente andando a ricoprire il ruolo di tester per la Yamaha. Ancora ignoto il destino dello spagnolo. Il Dottore invece si trasferirà in Petronas, al fianco del suo amico e vice campione del mondo MotoGP Franco Morbidelli. Inutile negarlo, in MotoGP è in atto un serio ricambio generazionale. Rossi però non molla, voglioso di riscattarsi dopo una stagione piena di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) La scorsa domenica è andato in scenaround dellae diall’interno del team ufficiale Yamaha, senza tralasciare l’addio tra Dovizioso e Ducati, quello definitivo alla carriera di pilota di Cal Crutchlow e quello di Tito Rabat. L’ex ducatista ha deciso di prendersi unsabbatico, mentre l’inglese rimarrà sempre nell’ambiente andando a ricoprire il ruolo di tester per la Yamaha. Ancora ignoto il destino dello spagnolo. Ilinvece si trasferirà in Petronas, al fianco del suo amico e vice campione del mondoFranco Morbidelli. Inutile negarlo, inè in atto un serio ricambio generazionale.però non molla, voglioso di riscattarsi dopo una stagione piena di ...

SkySportMotoGP : BASTIANINI CE L’HA FATTA? (?? #Moto2) ???? Alla Bestia basta il 5° posto per il titolo? Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? MIR È CAMPIONE DEL MONDO ?? ? Primo titolo MOTOGP per lo spagnolo ?????? IL MONDIALE 2020 È SUO? I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? MORBIDO VINCE A VALENCIA ???? ?? Che bagarre con Miller ?? MIR gestisce la gara ed è CAMPIONE DEL MONDO?? ? 1? ????… - Teleromagna : MOTORI: MotoGP, Savadori si gioca il posto in Aprilia con Bradley Smith per il 2021 - OA_Sport : MotoGP 2021: Luca Marini, Enea Bastianini e tutti i piloti che approderanno dalla Moto2 -