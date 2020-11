Macron annuncia: "Abbiamo frenato il virus" (Di martedì 24 novembre 2020) “Abbiamo frenato la circolazione del virus”: lo ha detto Emmanuel Macron all’inizio del suo intervento in diretta tv ai francesi per annunciare un alleggerimento delle misure di lockdown. Il presidente ha ringraziato “il civismo” dei francesi: “I nostri sforzi, i vostri sforzi, hanno pagato, il picco della seconda ondata è passato”. Da sabato 28 novembre, i negozi in Francia torneranno ad aprire, cosi’ come le biblioteche, fino alle 21. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. Cinema, teatri e musei riapriranno dal 15 dicembre. “Nuove tappe da sabato nelle misure contro il Covid-19: gli spostamenti saranno consentite nei limiti 20 km e per tre ore, le cerimonie religiose per trenta persone”, lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) “la circolazione del”: lo ha detto Emmanuelall’inizio del suo intervento in diretta tv ai francesi perre un alleggerimento delle misure di lockdown. Il presidente ha ringraziato “il civismo” dei francesi: “I nostri sforzi, i vostri sforzi, hanno pagato, il picco della seconda ondata è passato”. Da sabato 28 novembre, i negozi in Francia torneranno ad aprire, cosi’ come le biblioteche, fino alle 21. Lo hato il presidente Emmanuel. Cinema, teatri e musei riapriranno dal 15 dicembre. “Nuove tappe da sabato nelle misure contro il Covid-19: gli spostamenti saranno consentite nei limiti 20 km e per tre ore, le cerimonie religiose per trenta persone”, lo hato il presidente francese Emmanuel ...

