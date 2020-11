Macao | la nuova Las Vegas è a Oriente

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) (Milano, 24/11/2020) - Milano, 24/11/2020 - Ci troviamo sul Mare Cinese Meridionale, ad ovest del delta del fiume delle Perle, ad un'ora di viaggio circa dalla città di Hong Kong. Siamo a, una metropoli completamente unico nel suo genere, nota per la sua lunghissima storia di incontri e di contaminazioni culturali.è stata infatti per secoli ponte di incontro trae Occidente e ancora oggi è una città in perenne cambiamento, variopinta e animata da tante diverse anime. È una città di finanza e di turismo, di immensi casinò e di hotel extra-lusso, ma non solo. In primo luogo, è importante sapere chesi sviluppa nella sua interezza in un territorio che non superai i 30 km², ma vanta circa 650.900 abitanti. È difatti la città con la più alta densità di popolazione del mondo, vantando ben 21.340 ...