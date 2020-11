Lutto a Uomini e Donne: è morta Maria S. del Trono Over (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un altro Lutto per Uomini e Donne, una delle protagoniste più iconiche del Trono Over è venuta a mancare. Maria S è morta, a dare la notizia è stata la dama Anna Tedesco, con una serie di storie pubblicate su Instagram poco fa. L’amica di Giorgio Manetti (che ha da pochi giorni perso la madre) ha scritto: “Rip Maria S. Un altro Lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria“. L’admin del gruppo ‘Blog di Uomini e Donne’ ha confermato la notizia: “Posso dire che è tutto vero. Lei ... Leggi su biccy (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un altroper, una delle protagoniste più iconiche delè venuta a mancare.S è, a dare la notizia è stata la dama Anna Tedesco, con una serie di storie pubblicate su Instagram poco fa. L’amica di Giorgio Manetti (che ha da pochi giorni perso la madre) ha scritto: “RipS. Un altro. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao“. L’admin del gruppo ‘Blog di’ ha confermato la notizia: “Posso dire che è tutto vero. Lei ...

