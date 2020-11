L’inverno per il centro di calcolo americano: caldo, ma freddo e neve possibili (Di martedì 24 novembre 2020) Lunedì ci siamo occupati delle proiezioni stagionali invernali, in particolare abbiamo analizzato le possibili influenze de La Nina e abbiamo dato un’occhiata al trend disegnato dal modello europeo ECMWF. Oggi abbiamo deciso, invece, di dare un’occhiata al principale modello stagionale nordamericano, ovvero al CFS versione 2 (del NOAA/NCEP, Stati Uniti). Possiamo dirvi che è sostanzialmente della stessa opinione dei modelli europei, ovvero lo schema circolatorio emisferico sembra rispecchiare appieno le peculiarità degli inverni condizionati da La Nina. Scorgiamo un forte sistema ad alta pressione nel Pacifico e un sistema di bassa pressione semipermanente nel Canada occidentale (esteso sino al Nord Atlantico). Le anomalie termiche invernali secondo il modello USA CFSv2 Non solo, possiamo anche vedere un promontorio anticiclonico sul Nord ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Lunedì ci siamo occupati delle proiezioni stagionali invernali, in particolare abbiamo analizzato leinfluenze de La Nina e abbiamo dato un’occhiata al trend disegnato dal modello europeo ECMWF. Oggi abbiamo deciso, invece, di dare un’occhiata al principale modello stagionale nord, ovvero al CFS versione 2 (del NOAA/NCEP, Stati Uniti). Possiamo dirvi che è sostanzialmente della stessa opinione dei modelli europei, ovvero lo schema circolatorio emisferico sembra rispecchiare appieno le peculiarità degli inverni condizionati da La Nina. Scorgiamo un forte sistema ad alta pressione nel Pacifico e un sistema di bassa pressione semipermanente nel Canada occidentale (esteso sino al Nord Atlantico). Le anomalie termiche invernali secondo il modello USA CFSv2 Non solo, possiamo anche vedere un promontorio anticiclonico sul Nord ...

