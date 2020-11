Iren, rinvia recupero crediti piccole imprese in zona rossa e arancione (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Iren in seguito ai nuovi significativi impatti economici della seconda ondata di Covid19, ha deciso di interrompere fino al 7 gennaio 2021, per le piccole attività commerciali in difficoltà collocate in zona rossa e arancione, le nuove azioni di sospensione/riduzione delle forniture (gas, luce, acqua e teleriscaldamento) dovute alla morosità. Il provvedimento è destinato in particolare alle partite IVA e costituisce un’azione di supporto per le piccole imprese nell’imminente periodo natalizio di auspicata ripresa, confermando ancora una volta, in un momento così delicato per l’Italia, l’attenzione di Iren al tessuto economico dei territori serviti. Inoltre il Gruppo ricorda a tutti i propri clienti – famiglie e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppoin seguito ai nuovi significativi impatti economici della seconda ondata di Covid19, ha deciso di interrompere fino al 7 gennaio 2021, per leattività commerciali in difficoltà collocate in, le nuove azioni di sospensione/riduzione delle forniture (gas, luce, acqua e teleriscaldamento) dovute alla morosità. Il provvedimento è destinato in particolare alle partite IVA e costituisce un’azione di supporto per lenell’imminente periodo natalizio di auspicata ripresa, confermando ancora una volta, in un momento così delicato per l’Italia, l’attenzione dial tessuto economico dei territori serviti. Inoltre il Gruppo ricorda a tutti i propri clienti – famiglie e ...

letiziadavoli : RT @24emilia: Iren sospende la chiusura dei contatori e rinvia il recupero crediti per le partite Iva in zona rossa e arancione https://t.c… - 24emilia : Iren sospende la chiusura dei contatori e rinvia il recupero crediti per le partite Iva in zona rossa e arancione… - MilanoFinanza : Iren sospende le chiusure di contatori e rinvia il recupero crediti per le aziende in difficoltà - torinosportiva : Iren sospende le chiusure dei contatori e rinvia il recupero crediti per piccole attività commerciali nelle zone ro… - OfferteLavoroTO : Iren sospende le chiusure dei contatori e rinvia il recupero crediti per piccole attività commerciali nelle zone ro… -