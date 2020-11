In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Novembre: Open. La sua procura non gli va: vuole Roma, Pistoia o Velletri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il leader Iv Matteo R. come papi Silvio B.: “Indagine Open via da Firenze” Chiede di trasferire il procedimento altrove di Lorenzo Giarelli Il nipote di Al Sisi di Marco Travaglio Siccome domenica aveva annunciato “ci difenderemo nel processo e non dal processo perché noi facciamo come quelli seri, cresciuti alla scuola democristiana”, ieri l’Innominabile non si è presentato all’interrogatorio fissato dalla procura di Firenze che lo accusa di finanziamenti illeciti alla fondazione Open, accampando un improrogabile “legittimo impedimento”. Doveva presidiare il Senato (dove ha appena Coronavirus – rebus misure per le feste Covid: record di morti e primo calo dei ricoveri Natale con restrizioni C’è un dato che conferma il calo dei contagi in corso da una decina di giorni: per la prima volta dall’inizio della seconda fase ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il leader Iv Matteo R. come papi Silvio B.: “Indaginevia da Firenze” Chiede di trasferire il procedimento altrove di Lorenzo Giarelli Il nipote di Al Sisi di Marco Travaglio Siccome domenica aveva annunciato “ci difenderemo nel processo e non dal processo perché noi facciamo come quelli seri, cresciuti alla scuola democristiana”, ieri l’Innominabile non si è presentato all’interrogatorio fissato dalladi Firenze che lo accusa di finanziamenti illeciti alla fondazione, accampando un improrogabile “legittimo impedimento”. Doveva presidiare il Senato (dove ha appena Coronavirus – rebus misure per le feste Covid: record di morti e primo calo dei ricoveri Natale con restrizioni C’è un dato che conferma il calo dei contagi in corso da una decina di giorni: per la prima volta dall’inizio della seconda fase ...

fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA La Moncler rivuole i milioni da Fontana. Fiera hospital, no al cambio d’uso chiesto dalla Regione.… - fattoquotidiano : POLITICA E AFFARI Bertolaso pigliatutto in conflitto d’interessi. È nel cda di Milanosesto spa [LEGGI]… - ilfoglio_it : Gulasch marxista. “Ho lasciato la Romania comunista per l’occidente e ora combatto una ideologia simile”. L'intervi… - SalvatoreParadi : RT @La_Lettura: Hitchcock, ci sono oggi degli eredi? Nel Tema del Giorno nell’App de «la Lettura» (e sul pc) il focus di Maurizio Porro. E… - vxrtigini : La mia fase cleptomane si basava sul: rubare taccuini da 1€ dal cartolaio e i librettini di violetta in edicola...… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Novembre: Una Regione su due senza piano-vaccini. Anti-Covid Il Fatto Quotidiano Il porto tra le nebbie che non riesce a fare rete

Una dimostrazione evidente, da prendere ad esempio, è rappresentato dal dibattito accesosi negli ultimi tempi sul problema della presidenza della Autorità portuale del Tirreno centrale, al cui interno ...

Covid, seconda ondata: in Italia l'aumento di morti più alto d'Europa

Sui numeri della pandemia, però, non ci si può mai limitare a leggere le cifre. A febbraio, marzo e aprile - infatti - si facevano molti meno tamponi e tante persone sono morte di Covid senza alcuna ...

Una dimostrazione evidente, da prendere ad esempio, è rappresentato dal dibattito accesosi negli ultimi tempi sul problema della presidenza della Autorità portuale del Tirreno centrale, al cui interno ...Sui numeri della pandemia, però, non ci si può mai limitare a leggere le cifre. A febbraio, marzo e aprile - infatti - si facevano molti meno tamponi e tante persone sono morte di Covid senza alcuna ...