Il Gf Vip si allunga fino a febbraio ma i concorrenti non ci credono | È una burla

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) Francesca Galici Il Grande Fratello Vip sidi due mesi e mezzo e Alfonso Signorini l'ha comunicato ai: stupore e incredulità nella Casa Da circa un mese, nella casa del Grande Fratello Vip c'è una busta rossa che inon hanno potuto aprire. È rimasta lì, sul suo piedistallo, intoccabile e intoccata su indicazione del conduttore. Nessuno dei ragazzi immagina cosa si possa celare al suo interno o, per lo meno, non potevano immaginarloa venerdì scorso, quando Alfonso Signorini ha fatto capire alla Casa che lì dentro ci sarebbe stata una comunicazione importante per il loro futuro nel gioco. La voce di un possibile prolungamento del reality è giunta all'interno del Grande Fratello già qualche settimana ma in modo informale, come spifferata da parte dei nuovi ingressi. Un ...