Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero: «Non si è comportata bene con me» (Di martedì 24 novembre 2020) Giovanni Ciacci è stato un volto noto di Rai 2. Lo stylist ha fatto parte del programma Detto Fatto, quando la conduzione era affidata a Caterina Balivo. Con l'arrivo di Bianca Guaccero le cose sono cambiate e Ciacci ha detto addio all'amato programma. Oggi è uno dei volti noti di Ogni Mattina, talk condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8. Lo stylist però è tornato a parlare di Detto Fatto durante una lunga intervista a BubinoBlog. Giovanni Ciacci si è letteralmente scagliato contro Bianca Guaccero. La conduttrice di Rai 2 non si sarebbe comportata bene nei suoi confronti.

