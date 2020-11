Gattuso: “O si cambia o vado via” (Di martedì 24 novembre 2020) La sconfitta di domenica sera, contro il Milan, ha lasciato conseguenze ( ferite) significative in casa Napoli. Gattuso nel post-partita, ha dimostrato ancora una volta la sua umiltà, prendendosi tutte le responsabilità per la sconfitta. Dichiarazioni forti che hanno messo in luce, di come la squadra non sia pronta per momenti così decisivi: “Voglio che si giochi con qualità ma non posso accettare di non vedere il coltello tra i denti nei momenti di difficoltà“. Questa una delle frasi che avrebbe provocato le reazioni negative della squadra, dando vita ad uno scontro con il tecnico calabrese. Gattuso verso l’addio? Il tutto poi si è spostato negli spogliatoi, dove la squadra ha deciso di affrontare l’allenatore. I toni e le parole di Gattuso, non sono state digerite da molti componenti della squadra che ha deciso di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) La sconfitta di domenica sera, contro il Milan, ha lasciato conseguenze ( ferite) significative in casa Napoli.nel post-partita, ha dimostrato ancora una volta la sua umiltà, prendendosi tutte le responsabilità per la sconfitta. Dichiarazioni forti che hanno messo in luce, di come la squadra non sia pronta per momenti così decisivi: “Voglio che si giochi con qualità ma non posso accettare di non vedere il coltello tra i denti nei momenti di difficoltà“. Questa una delle frasi che avrebbe provocato le reazioni negative della squadra, dando vita ad uno scontro con il tecnico calabrese.verso l’addio? Il tutto poi si è spostato negli spogliatoi, dove la squadra ha deciso di affrontare l’allenatore. I toni e le parole di, non sono state digerite da molti componenti della squadra che ha deciso di ...

sscalcionapoli1 : Confronto con squadra, la minaccia di Gattuso: 'O si cambia o vado via!' #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Il Corriere dello Sport: 'La minaccia di Gattuso al suo Napoli: si cambia o vado via' - seholsem : Ah ma quindi il problema non era Ancelotti? ?? Duro scontro tra Gattuso e il Napoli. E il tecnico minaccia: “O si c… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CdS - Confronto con squadra, la minaccia di Gattuso: 'O si cambia o vado via!' -