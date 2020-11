Focolaio in casa di riposo, prima vittima: la rabbia dei familiari (Di martedì 24 novembre 2020) E' il primo decesso per coronavirus alla casa di riposo di Rezzato, gestita dall'azienda speciale Evaristo Almici: nella struttura, ricordiamo, da pochi giorni si è scatenato un Focolaio che ... Leggi su bresciatoday (Di martedì 24 novembre 2020) E' il primo decesso per coronavirus alladidi Rezzato, gestita dall'azienda speciale Evaristo Almici: nella struttura, ricordiamo, da pochi giorni si è scatenato unche ...

ag_notizie : Focolaio Covid in una casa di riposo, il sindaco: 'Ansia e preoccupazione per i nostri anziani”… - ottopagine : Allarme Covid a Bracigliano: focolaio in una casa di riposo #Bracigliano - infoitsalute : Focolaio in casa di riposo di Foggia, positivi al Coronavirus oltre 20 ospiti e 12 operatori sanitari della 'Madonn… - Telebari : Covid, spento focolaio nella casa di riposo ad Alberobello: un solo anziano ancora positivo - #Bari #Notizie… - bari_times : Alberobello, dopo il focolaio Covid nella casa di riposo negativi quasi tutti gli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio casa Focolaio in casa di riposo, prima vittima: la rabbia dei familiari BresciaToday Coronavirus Imola: focolaio in ospedale, positivi 23 pazienti e 4 operatori

Imola. Un nuovo focolaio questa volta interessa direttamente l’ospedale di Imola. A seguito dell’avvio dello screening tramite tampone rapido del pomeriggio di lunedì 24 novembre sui reparti internist ...

La Lazio chiede il rinvio, i Bersaglieri costretti a saltare il match

[RUGBY TOP10] La FemiCz Rovigo è costretta a saltare il secondo match consecutivo, la Lazio, dopo la sconfitta con il Mogliano, e viste le positività al Covid-19 all’interno della rosa, ha chiesto ed ...

Imola. Un nuovo focolaio questa volta interessa direttamente l’ospedale di Imola. A seguito dell’avvio dello screening tramite tampone rapido del pomeriggio di lunedì 24 novembre sui reparti internist ...[RUGBY TOP10] La FemiCz Rovigo è costretta a saltare il secondo match consecutivo, la Lazio, dopo la sconfitta con il Mogliano, e viste le positività al Covid-19 all’interno della rosa, ha chiesto ed ...